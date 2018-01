VERONA – Due persone sono morte nello schianto di un monomotore Cesna ad Arbizzano di Negrar (Verona). Lo schianto è avvenuto questa mattina, intorno alle 10,40.

Le vittime sono un ex pilota dell’Alitalia, che faceva da istruttore, e un allievo che era al comando. L’allievo alla cloche si chiamava Lino Lavarini, 61 anni, mentre l’ex pilota istruttore era Prospero Antonini, di 69 anni. Il velivolo era partito per un volo di istruzione dall’Aereo Club di Boscomantico.

Secondo quanto si è appreso, il monomotore è precipitato all’interno della Tenuta Novare, schiantandosi in un bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona con i sanitari del 118, ma per i due passeggeri non c’era niente da fare.

L’impatto è avvenuto in un bosco all’interno della tenuta di proprietà di una nota azienda vinicola della Valpolicella.