Arbus (Oristano), fanno il bagno nonostante la bandiera rossa: in 2 si salvano, un 50enne perde i sensi e annega (foto Ansa d’archivio)

S sono tuffati in mare per fare il bagno nonostante la bandiera rossa che segnalava il pericolo e poi non sono più riusciti a ritornare da soli a riva a causa della forte corrente. Due sono stati salvati dai bagnini, il terzo purtroppo ha perso i sensi ed è morto annegato.

Tragedia del mare a Arbus (Oristano)

Ennesima tragedia in mare questa mattina dopo le 12 nello specchio d’acqua antistante la spiaggia di Pistis nel comune di Arbus, nel sud Sardegna.

La vittima è un uomo di 50 anni originario di Oristano

La vittima è un uomo di 50 anni di Oristano. Sul posto è arrivato l’elisoccorso e gli uomini della Guardia costiera di Arbus e di Oristano. I medici del 118 hanno tentato a lungo di rianimare il 50enne, ma non c’è stato nulla da fare.