TREVISO – Ha cosparso il corpo della figlia di benzina e ha tentato di darle fuoco perché indossava abiti troppo occidentali. A salvare la vita della ragazzina, una 15enne di Arcade, in provincia di Treviso, è stato solo il fatto che l’accendino del padre si è inceppato.

L’uomo, di origini marocchine e residente da anni in Italia, è stato arrestato per maltrattamenti dopo che la madre della giovane si è rivolta ai servizi sociali denunciando l’episodio. Madre e figlia si trovano attualmente in un centro protetto.

Nonostante la famiglia fosse da tempo in Italia, l’uomo, impiegato in una azienda della zona, non tollerava che la figlia si vestisse all’occidentale. Dopo l’ennesima lite per la lunghezza delle maniche dell’abito della ragazzina, l’uomo in preda all’ira ha afferrato una tanica di benzina e l’ha cosparsa del liquido infiammabile cercando, per fortuna senza riuscirci, di darle fuoco. (Fonte: Ansa)