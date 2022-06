Ancora un morto sul lavoro: ad Arcevia, in provincia di Ancona, oggi, martedì 14 giugno, un allevatore e imprenditore, Graziano Petrini, 65 anni, è morto intrappolato in una macchina agricola.

L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola in zona Santa Croce, non lontano dal centro della cittadina.

Arcevia (Ancona), allevatore muore intrappolato in una macchina agricola

Graziano Petrini era solo e impegnato in lavori di manutenzione di una rotopressa: ad una prima ricostruzione sarebbero stati smontati alcuni pannelli di protezione prima di effettuare l’intervento.

Durante le operazioni però qualcosa è andato storto e l’uomo è rimasto schiacciato ed è morto.

Arcevia (Ancona), si indaga sulla morte sul lavoro di Graziano Petrini

A dare l’allarme sono stati i familiari, che sono andati a cercarlo. Sul posto gli operatori sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, e le forze dell’ordine. Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente.

Bagni di Lucca, operaio incastrato con le gambe in una pressa: è grave

Sempre oggi a Bagni di Lucca, in provincia di Lucca, un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava ad un compattatore di cartone quando è rimasto incastrato con le gambe nel macchinario.

Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa e l’elicottero Pegaso del 118 per il trasferimento in ospedale dove l’operaio si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.

Ha subito fratture ad un piede ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.