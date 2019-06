TRENTO – Un tragico incidente è avvenuto questa sera, 20 giugno, ad Arco, in provincia di Trento. Un bambino di tre anni è stato investito da un’auto, morendo subito dopo il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento. Lo scontro sarebbe avvenuto intorno alle 19, nei pressi dell’abitazione, in via Nas, dove il piccolo viveva con i genitori. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Forze dell’Ordine, per cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Stando alle prime informazioni, le condizioni del bambino, originario della Germania, sarebbero subito apparse molto gravi. Per questo motivo sì è reso necessario far intervenire l’elisoccorso per poterlo trasportare il più presto possibile in ospedale. Malgrado l’intervento dei sanitari, le ferite riportate dal bambino risultavano troppo gravi, tanto da causarne il decesso pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio. (fonte LA VOCE DEL TRENTINO)