Una barista 18enne a fine turno viene seguita e poi molestata per strada. Il padre della ragazza, titolare del bar, chiamato dalla 18enne arriva sul posto e picchia l’aggressore. Tutto è avvenuto giovedì, 2 maggio, ad Arconate, in provincia di Milano. A raccontare la storia è il Corriere della Sera.

Cosa è successo

Tutto inizia verso l’ora di pranzo quando un operaio ingaggiato dal Comune per alcuni lavori in piazza della Libertà entra nel bar. Al bancone c’è una ragazza: la 18enne figlia del titolare. L’operaio, 46 anni, le rivolge alcune battute pesanti del tipico maschio medio italico: “Che ti farei”, “Ti porterei via”, ecc. Alla fine il titolare del bar, il padre della ragazza, giustamente stranito, decide di cacciare via il 46enne dal locale.

L’aggressione

Il problema è che quando la ragazza finisce il turno ed esce dal bar si ritrova l’operaio fuori dal locale. Il 46enne segue la ragazza fino all’abitazione e poi tenta anche di baciarla o chissà cosa. La ragazza, sotto choc, allora chiama il padre.

L’uomo lascia il bar e incrocia subito l’aggressore al quale gli dà anche qualche ceffone prima di essere fermato da alcuni passanti. Alla fine la ragazza è stata accompagnata in ospedale e sembra che presto formulerà la denuncia nei confronti dell’operaio.