ROMA – Avrebbe dovuto partecipare alla gita di classe anche Ilary, bimba disabile di 9 anni, ma il bus della scuola non aveva lo scivolo. Un giorno lieto che per questa bimba affetta da tetraparesi spastica è diventato un incubo, rimasta sola in classe mentre i suoi compagni visitavano la tenuta presidenziale di Castel Porziano. Una ingiustizia che la mamma Federica D’Orta ha denunciato su Facebook, con un video pieno di rabbia poi rimosso dal suo profilo.

Il triste episodio è avvenuto presso l’istituto comprensivo Ardea II di Roma e ha scatenato la rabbia di mamma Federica, sottolineando come la figlia fosse felicissima per la gita scolastica fino a quando ha scoperto che non sarebbe potuta andare. Il pullmino con lo scivolo per disabili della scuola è sotto sequestro e quello sostitutivo non aveva il servizio necessario a portare la bimba in gita.

Mamma Federica su Facebook si è sfogata raccontando quanto accaduto in un video in diretta sul social, che poi ha cancellato:

“Tutti i bambini stanno andando in gita tranne mia figlia, disabile di 9 anni. Questo perché il pulmino che avrebbe dovuto portare lei è stato posto sotto sequestro. E a pagarne le conseguenze è una bimba disabile che, invece di andare a divertirsi con i propri compagni di scuola, resta in classe da sola. Da sola!!! Questa è discriminazione. Altro che inclusione!. Ho chiesto di annullare o almeno di rimandare l’uscita, ma non è stato fatto nulla. La gita è stata comunque fatta come se non ci fosse alcun problema, anzi: hanno detto che siamo noi i cattivi perché non veniamo in contro alla scuola”.

Per Ilary sarebbe stata la prima vera gita della sua vita, questo anche grazie alla maestra di sostegno che la segue nelle sue attività scolastiche, e invece si è trasformata in una esperienza traumatica.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play