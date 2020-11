Una mamma di Ardenno aveva tagliato il tubo del gas per far saltare in aria la casa con sé e i suoi bambini: ma proprio i figli hanno sventato tutto.

Ardenno: mamma tenta di togliersi la vita con i due figli facendosi esplodere col gas ma è stata salvata proprio dai suoi bambini. I due figli eroi sono un maschietto di 6 anni e una femmina di due anni più grande. La donna, una 46enne di Ardenno, paese a pochi chilometri da Sondrio, è accusata di duplice tentato omicidio aggravato e di strage.

Ardenno: mamma tenta di far esplodere la casa col gas, i figli la salvano

L’episodio risale alla fine di ottobre, ma è stato reso pubblico soltanto ora dal Comando provinciale dell’Arma di Sondrio. Quel giorno di quasi un mese fa, i bambini si erano appena coricati, nella loro cameretta, per il riposino pomeridiano. Ma, a un certo punto, hanno sentito un forte odore di gas in casa.

La madre aveva prima chiuso le finestre e poi tagliato il tubo del gas in cucina. In casa i carabinieri non hanno trovato alcun biglietto in cui ci fosse una spiegazione del gesto. In poco tempo nell’ambiente si è sprigionato il gas killer e i ragazzini si sono presto accorti che qualcosa non andava. Infatti, oltre al forte odore, hanno visto la madre a terra priva di conoscenza.

I bambini escono in cerca di aiuto

Si sono fatti coraggio l’uno con l’altra, si sono coperti il volto con le magliette che indossavano e sono usciti di casa per chiamare un vicino. Proprio lui, capita la drammaticità della situazione, ha staccato l’elettricità e il gas. Ha così evitato che la villetta singola in cui vivevano con la mamma, separata dal marito, potesse esplodere.

La 46enne è stata portata in salvo dai figli con l’aiuto del vicino, prima ancora dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, le ambulanze e i carabinieri di Ardenno che, a poca distanza, hanno fermato la donna, che stava cercando di allontanarsi.

I bambini affidati a una comunità

La 46enne, che faceva qualche lavoro saltuario in paese e non era mai stata seguita per disturbi mentali, inizialmente era stata accompagnata in ospedale, come i figlioletti subito dimessi. Ora si trova in una struttura in Valtellina, dalla quale non può allontanarsi su ordine del giudice. I due bambini sono stati invece affidati a una comunità protetta della Valchiavenna su disposizione della Procura presso il Tribunale dei minori di Milano.

“Dispiace molto per quanto accaduto – dichiara Laura Bonat, sindaco di Ardenno – è una storia molto dolorosa. Si sarà sicuramente trattato di un forte momento di scoramento che ha avuto il sopravvento sulla donna, per spingerla al punto di voler togliere la vita, oltre che a se stessa, anche ai giovanissimi figlioletti. Prima, come Comune, non abbiamo avuto segnalazioni di una situazione tanto grave. Speriamo sia possibile aiutarla ora e anche i bimbi, visto che non è stato possibile farlo prima”. (Fonte Ansa)