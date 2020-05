ROMA – Un bambino di 8 anni è precipitato dal terzo piano ed ha perso la vita.

E’ accaduto nella notte nei pressi di via Montetini nel centro storico di Arezzo: il bambino era il figlio più piccolo di Michele Bacis, ex calciatore della Fiorentina (in serie B, stagione 2003-2004), dell’Arezzo, sempre in serie B, e poi allenatore della squadra amaranto negli anni della serie D.

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasferito il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale San Donato dove è deceduto poco dopo.

Allertato anche l’elisocorso Pegaso 2 e l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il personale sanitario giunto sul posto ha trovato il bambino in condizioni gravissime. Nell’impatto con il suolo infatti, avrebbe riportato lesioni e traumi risultati fatali.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli della vicenda che appare essere una tragedia.

Sul posto anche la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica di quello che appare un tremendo incidente (fonte: Leggo, Arezzo Notizie).