AREZZO – Quando hanno bussato alla sua porta per fargli gli auguri di Natale, era già morto da giorni. D.F. 65 anni di Arezzo, se ne è andato in solitudine, senza che nessuno se ne accorgesse.

A trovare il corpo senza vita dell’uomo, nella sua casa in località Nocetella, nella frazione di Rigutino (Arezzo) sono stati alcuni familiari. Lo hanno chiamato diverse volte al telefono, senza ricevere alcuna risposta. Così, poco prima del pranzo, si sono recati a casa dell’uomo per fargli visita.

Il corpo era riverso a terra, in una stanza della casa in cui viveva da solo. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore, con successiva caduta. Esclusa quindi per il momento la pista del delitto. Ma per non lasciare nulla al caso la salma è stata comunque trasportata all’ospedale di Arezzo per l’esame autoptico che la procura intende chiedere.

La notizia ha fatto subito il giro del paese. Il 65enne, ex autista in pensione e separato da molti anni, era piuttosto conosciuto nella frazione di Rigutino.