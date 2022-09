Arezzo, dà fuoco alla compagna dopo una lite: arrestato 38enne cubano

Prima ha cosparso di liquido infiammabile la compagna che stava dormendo e poi le ha dato fuoco. Fuoco che poi ha subito provveduto a spegnere. E’ accaduto alcuni giorni fa ad Arezzo ma è stata reso noto solo oggi dalla questura di Arezzo in occasione dell’arresto dell’uomo, un 38enne cubano, in esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Le condizioni della donna

La donna ha riportato ustioni principalmente all’altezza di una spalla e di un orecchio giudicati guaribili in 10 giorni. Secondo quanto spiegato in un comunicato dalla polizia di Arezzo, il 38enne “a seguito di una lite e per cause in corso di accertamento, ha compiuto tale gesto in piena notte ed ha subito dopo provveduto allo spegnimento delle fiamme propagatesi, riconducendo quanto poco prima commesso ad un banale scherzo”.

A chiamare il 118 era stata la figlia della donna: “Percependo un forte odore di bruciato ed avendo notato delle bruciature sul corpo della madre, richiedeva l’intervento del personale sanitario e, successivamente, delle forze dell’ordine”. Il 38enne era già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, che è stata sospesa, con conseguente arresto.