Arezzo, incidente tra Bibbiena e Poppi: un morto e tre feriti

ROMA – Un morto e tre feriti. Questo il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto tra Bibbiena e Poppi, in provincia di Arezzo, lungo la Regionale 70 nella tarda serata di ieri, martedì 9 luglio.

La dinamica dell’incidente ancora non è chiara. A scontrarsi sono stati un motorino, sul quale viaggiavano due ragazzi, e una macchina, una utilitaria bianca con a bordo due ventenni.

Il conducente dello scooter è morto sul colpo. Il ragazzo che viaggiava con lui, diciassette anni, ha riportato varie fratture ma non è in pericolo di morte.

Meno gravi le condizioni dei due ventenni a bordo dell’utilitaria bianca.

Il ragazzo che era alla guida è stato portato in codice verde al pronto soccorso del Casentino, mentre il passeggero ha riportato un trauma alla testa ed è arrivato in ospedale in codice giallo.

Fonte: Today.