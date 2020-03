ROMA – Ha fatto un incidente e “grazie” a questo ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Un camionista soccorso per un incidente è risultato poi positivo. Non solo, perché questo ha causato l’isolamento per la squadra dei vigili del fuoco intervenuta e l’equipaggio dell’ambulanza che lo ha soccorso. E’ accaduto ieri 6 marzo ad Arezzo.

In particolare sono cinque i pompieri che si sono messi, a scopo cautelativo come previsto dalle disposizioni, in autoisolamento: si trovano in un locale della caserma. Già sanificati gli ambienti e i mezzi dello stesso comando dal quale si fa sapere che non ci sono ripercussioni per il servizio.

L’incidente è avvenuto nei pressi del casello di Arezzo dell’A1: un camionista, di origine lombarda, ha perso il controllo del mezzo. I vigili sono intervenuti per estrarlo dall’abitacolo, lavorando per circa un’ora prima di riuscire a liberarlo. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale a Siena dove è risultato positivo poi al coronavirus.