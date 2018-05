AREZZO – Il figlio di 10 anni non viene convocato per una partita con la squadra pulcini, il padre si infuria, perde la testa e prende a pugni l’allenatore. E’ successo a Levane, una frazione tra il comune di Bucine e quello di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Lo riferisce il sito valdarno24.

A denunciare l’episodio sono stati alcuni genitori che hanno assistito all’aggressione.

L’uomo, il padre di un bambino che gioca nella squadra locale Atletico Leona, quando è arrivato al campo sportivo ha visto che suo figlio non era stato convocato. Quindi, furioso, ha affrontato l’allenatore e lo ha colpito con due pugni in testa. Il mister è stato soccorso e portato in ospedale dove gli sono stati dati sette giorni di prognosi.

