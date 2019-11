ROMA – Lo schianto tra le due auto nel pomeriggio del 6 novembre è stato frontale e violentissimo in località Ristradella, ad Arezzo. Per Helena Rapini, 29 anni, e il suo cane non c’è stato nulla da fare: la giovane è morta nell’incidente. Altre due persone invece sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto è avvenuto intorno alle 14.40 e sul posto sono arrivate le ambulanze, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Per la giovane Helena, che era a bordo della Atos Hyundai che si è ribaltata sul prato di fianco alla carreggiata, non c’è stato nulla da fare. Nell’impatto è deceduto anche uno dei cuccioli del canile, dove la ragazza lavorava e che era in attesa di essere adottato.

Un’altra persona è rimasta gravemente ferita: si tratta di un uomo di Arezzo di 46 anni che è stato portato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze. Una terza vettura è rimasta coinvolta nello schianto, ma l’autista non è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso in stato di choc. (Fonte Fanpage)