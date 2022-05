Arezzo, sgominata la baby gang “famiglia Montana”: si ispiravano al film Scarface

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Municipale di Arezzo, ha sgominato la baby gang “famiglia Montana” che operava proprio nella città della Toscana. Questa gang si chiamava in questo modo perché traeva ispirazione dal film Scarface.

Arezzo, le misure emesse dal Tribunale contro la baby gang “famiglia Montana”

Come scrive lanazione.it, La Polizia di Stato unitamente alla Polizia Municipale di Arezzo e con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha eseguito, nella mattinata odierna, 9 misure cautelari (6 custodie in carcere e 3 collocamenti in comunità) emesse dal Tribunale per i Minorenni di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, Sostituto Procuratore Filippo Focardi, e condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Arezzo e dal Nucleo Investigativo della Polizia Municipale, hanno permesso di ricostruire le responsabilità di 9 minorenni, tutti residenti in Arezzo e di età compresa tra i 16 e i 17 anni, in relazione a episodi violenti quali rapine, aggressioni per futili motivi, minacce aggravate, commesse a volte anche con l’utilizzo di armi improprie (coltelli, tirapugni, colli di bottiglia) avvenute tra il 2021 e il 2022.

Baby gang “famiglia Montana” sgominata ad Arezzo, ecco come operava

Questa baby gang operava violenza soprattutto nei confronti di minori. Individuava il minore da aggredire e lo prendeva d’assalto quando era solo. L’obiettivo era quello di rubargli tutto: soldi, oggetti di valore e cellulari. La gang è stata sgominata anche grazie a prove raccolte sui social network e nelle chat.