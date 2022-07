L’uso dell’aria condizionata all’interno della propria auto diventa una prassi soprattutto in questo periodo dove le temperature raggiungono anche i 40 gradi. Tuttavia, è necessario fare attenzione; infatti, in alcune circostanze, tenere l’aria condizionata accesa può far incorrere in delle multe. Il divieto è stato introdotto dalla normativa europea, che ha l’obiettivo di limitare l’inquinamento, e poi applicato in Italia, dove le sanzioni raggiunto importi piuttosto alti.

Aria condizionata in auto, multa se il veicolo è in sosta

Nel 2007 la normativa europea ha introdotto il divieto di tenere accesa l’aria condizionata in auto quando si è in sosta (quando ad esempio si parcheggia aspettando un parente…), e le multe previste possono raggiungere importi che vanno dai 41 ai 168 euro. Nello stesso anno è arrivata anche la modifica al codice della strada, attraverso un decreto, successivamente modificato nel 2010 e aggiornato recentemente. Il comma 7-bis nell’articolo 157 recita: “È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo”.

A quanto ammonta la sanzione?

Nel 2014 gli importi delle sanzioni sono stati modificati, pertanto chi tiene accesa l’aria condizionata quando l’auto è in sosta incorre in multe che vanno da un minimo di 223 ad un massimo di 444 euro. In altre città europee le multe sono decisamente più basse: a Londra la multa raggiunge i 22 euro mentre a Madrid l’importo massimo è di 100 euro. Inoltre, in alcuni comuni italiani, se si rifiuta di pagare sul momento la sanzione si è costretti ad abbandonare l’auto e a trascolare su un mezzo di trasporto pubblico per raggiungere la propria destinazione.