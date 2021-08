Arianna Errigo, rubate medaglie e coppe all’olimpionica di scherma, lei: “La rabbia che ho è indescrivibile”

Arianna Errigo, ladri nella casa dei genitori rubano le sue medaglie, i trofei e i riconoscimenti sportivi. La campionessa di scherma di Muggiò (provincia di Monza e Brianza) ha denunciato sui social il furto subito nella casa dei genitori mentre loro erano in vacanza (è qui che conservava i suoi trofei) con un post davvero duro.

Arianna Errigo, lo sfogo: “La rabbia che ho dentro non posso descriverla”

Arianna Errigo, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove ha vinto una medaglia di bronzo nel fioretto femminile a squadre, 33 anni, scrive parole amare: “Siete entrati a casa dei miei genitori, mentre loro erano in vacanza. La rabbia che ho dentro non posso descriverla”.

“A casa mia tengo poco e niente dei miei trofei, delle coppe, medaglie e riconoscimenti che ho ottenuto in tutta la mia carriera. Le ho volute lasciare a casa dei miei genitori in attesa della fine della mia carriera per avere la mia stanza e finalmente sistemare tutti i miei ricordi più belli. Avete rubato tanto ma alcune cose non si possono ricomprare”.

“Grazie a voi le molte bacheche rimarranno vuote”

La 33enne prosegue: “Grazie a voi molte bacheche rimarranno vuote, scaffali senza i riconoscimenti più importanti del mio percorso sportivo. Ci sono anche oggetti che non hanno nessun valore economico ma il valore affettivo che hanno per me è infinito. Sicuramente non leggerete mai questo messaggio ma se per sbaglio vi arrivasse, sapete dove abitano i miei genitori”, ha concluso nella speranza che l’appello possa arrivare a chi ha compiuto il furto.