Ariano Irpino, bimbo di 18 mesi calpestato da un cavallo: trasportato in ospedale in elicottero. Prognosi riservata (foto Ansa)

E’ ricoverato con prognosi riservata un bimbo di 18 mesi di Ariano Irpino (Avellino) calpestato ieri, domenica 23 maggio, da un cavallo dopo essere sfuggito al controllo dei genitori. Il bambino non è in pericolo di vita.

Il piccolo dopo essere stato trasportato in ospedale ad Ariano Irpino è stato trasferito in elicottero al “Santobono” di Napoli.

Ariano Irpino, bimbo di 18 mesi calpestato da un cavallo: trasportato in ospedale in elicottero

Secondo la ricostruzione dei familiari, che erano in visita ad alcuni amici in una residenza di campagna, il bambino sarebbe inciampato e rotolato per alcuni metri prima di essere travolto da un cavallo.

Al Pronto Soccorso del locale ospedale, i sanitari hanno rilevato fratture alle costole e altri traumi prima di disporre il trasferimento a Napoli.

Ariano Irpino, bimbo di 18 mesi calpestato da un cavallo: trasportato in ospedale in elicottero. Prognosi riservata. Ecco cosa è successo

“L’incidente – racconta ottopagine.it – è avvenuto nelle campagne arianesi, ma sulla dinamica precisa sta ora indagando la polizia, intervenuta con una volante nell’elisuperficie di via Maddalena. Pare che il bimbo sia prima caduto accidentalmente, battendo il viso a terra e successivamente colpito dall’animale fortunatamente di striscio, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi. E’ stata una questione di attimi”.

Il piccolo è stato subito soccorso “e trasferito in elicottero nella più attrezzata struttura sanitaria napoletana dove attualmente è in prognosi riservata. In ausilio al pronto soccorso pediatra e anestesista reperibili”.