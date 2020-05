ROMA – Ad Ariano Irpino, nel più esteso screening sierologico mai realizzato in Italia, su 13.444 soggetti testati, 650 sono risultati positivi alla ricerca di anticorpi.

Pari al 4.83% della popolazione studiata.

Di questi 650 soggetti, sono risultati positivi alla ricerca del virus con tampone naso-faringeo 60 cittadini (il 9.2% dei testati), pari allo 0.44% sul totale della popolazione sottoposta a screening.

Questi i primi dati dello studio di sieroprevalenza condotto ad Ariano Irpino, “zona rossa” e fra i pochi focolai del sud d’Italia.

Le positività al tampone sono state caratterizzate da viremie variabili, per la maggior parte a bassa carica virale.

I cittadini risultati positivi al tampone in via precauzionale saranno messi sotto osservazione in isolamento.

“Tutto questo – commenta il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – rivela lo straordinario investimento fatto su Ariano, perché soltanto questo screening di massa consente di spegnere per sempre il focolaio e di garantire la tutela della salute e la serenità di vita per la popolazione.

Va aggiunto che per l’importanza di questo test, per l’uso di tecnologie più sofisticate e per la sua dimensione di massa, è un’esperienza di grandissimo valore scientifico che sarà messa a disposizione di tutto il Paese”. (fonte Ansa)