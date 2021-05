Arona, 52enne muore mezz’ora dopo la prima dose del vaccino Pfizer: aperta una inchiesta

Blitz dice

Pensione, c’è chi ci sta da 40 anni. Non 40 anni di lavoro 40 anni di calendario. In Italia, dove solo è possibile, sono ancora mezzo milione i pensionati dopo 15 anni di lavoro e spicci. Alcuni prendono l’assegno dal 1981. Non potendo dire che pensione se la sono pagata, diranno che sono due lire.