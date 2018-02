ALESSANDRIA – Il figlio l’ha trovata con i polsi legati e in stato di semi incoscienza. Per Igina Fabbri, una pensionata di 71 anni, la corsa in ospedale è stata inutile: la donna è morta, molto probabilmente per ipotermia. La donna si trovava in una seconda casa della famiglia ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

La pensionata non è stata uccisa, la sua morte potrebbe essere “conseguenza di un altro reato”. Così i carabinieri al lavoro a Pessino, la frazione di Arquata Scrivia dove la donna è stata trovata morta, la sera del 6 febbraio, in una casa. E’ possibile, se non probabile, che la donna sia stata immobilizzata da rapinatori. I militari e il magistrato di turno stanno ancora effettuando i rilievi nella casa. In ogni caso, hanno aggiunto gli investigatori, solo l’autopsia potrà accertare la causa della morte.

L’ipotesi di una rapina però ha perso consistenza dopo che si è accertato che la casa in cui si trovava la donna, che aveva i polsi legati ma non era imbavagliata, è una seconda casa e all’interno non ci sarebbero mai stati oggetti di valore, ma solo mobilio e altri oggetti ammassati in modo abbastanza disordinato. I carabinieri stanno sentendo alcuni testimoni.