Un 26enne che minacciava i passanti con una spranga di ferro, a Milano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver ferito lievemente una persona.

Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto ieri mattina in largo Boccioni, dove il 26enne, un nigeriano regolarmente in Italia, con precedenti, è stato notato agitare una spranga di ferro minacciando la gente che passava.

Ad un certo punto avrebbe anche ferito un 43enne di origini peruviane, colpito con una mattonella, e che ha riportato solo leggere contusioni.

All’arrivo degli agenti il 26enne ha reagito a calci e pugni, cercando anche – secondo quanto riferito in Questura – di sfilare la pistola a uno dei poliziotti. Alla fine è stato bloccato