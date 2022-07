Artena, ragazzo trovato morto con ferite alla gola: fermate due persone

Sono due le persone fermate in relazione alla morte di uomo ad Artena, il cui corpo è stato trovato nella serata di ieri, domenica 17 maggio, in strada con ferite di armi da taglio alla gola. I carabinieri hanno ascoltato i due nel corso della notte, alla presenza del pm di Velletri Antonio Bufano e al termine si è deciso per il fermo. La Procura al momento indaga per omicidio. Artena è lo stesso paese dei fratelli Bianchi, condannati in primo grado per l’omicidio di Willy.

Le prime ipotesi

L’uomo, dall’apparente età di 25-30 anni ma non ancora identificato perché privo di documenti, è stato trovato privo di vita in via Casa Colonnella.

Una lite culminata con un accoltellamento. Al momento sembrerebbe questa la pista investigativa intrapresa.