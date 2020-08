Salgono a 61 le persone positive al Covid-19 nel villaggio turistico Isuledda, a Cannigione, nel territorio di Arzachena.

Sono 61 le persone positive al Covid nel villaggio turistico Isuledda, a Cannigione, nei pressi di Arzachena.

Quattro casi sono stati riscontrati lo scorso fine settimana fra gli ospiti, gli altri sono emersi oggi dopo i tamponi che l’Ats ha eseguito sui circa 150 dipendenti della struttura.

I risultati degli esami molecolari non sono ancora completi, quindi il numero dei contagiati potrebbe salire ulteriormente.

In base al dato finale Ats potrebbe decidere di estendere i tamponi anche sui circa 1.800 ospiti del villaggio-camping a due passi dalla Costa Smeralda.

I dati sono stati riferiti dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che nel pomeriggio di oggi, 25 agosto, ha incontrato il coordinatore dell’Unità anti crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro, proprio per un aggiornamento sulla situazione Covid-19.

Dei 61 positivi, cinque non si trovano più in Sardegna, per gli altri sono state attivate le misure della quarantena con sorveglianza attiva oltre alla consegna di pasti, medicinali e assistenza a domicilio dietro il coordinamento del Coc.

“Chi ha prenotato le vacanze ad Arzachena è al sicuro – afferma il sindaco – i contagiati presenti sono originati da casi importati e sono isolati. Gesti di irresponsabilità non sono tollerabili, tantomeno gli assembramenti. Le forze dell’ordine e i volontari monitorano il territorio, ma è irrealistico pensare che possano vigilare ovunque 24 ore su 24, e con una media di circa 80 mila persone presenti al giorno nel Comune di Arzachena”.

Covid, i numeri in Sardegna

Salgono a 1.859 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 34 nuovi casi, la maggior parte rilevati in seguito ad attività di monitoraggio.

Tra questi anche otto migranti, nella Provincia del Sud Sardegna. Resta invariato il numero delle vittime, 134.

In totale sono stati eseguiti 126.815 tamponi, con un incremento di 1.584 test rispetto all’ultimo aggiornamento.

Sono invece 19 (+1 rispetto all’aggiornamento di ieri) i pazienti ricoverati in ospedale, nessuno in terapia intensiva, mentre 444 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.259 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.859 casi positivi complessivamente accertati, 334 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 198 (+8) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 113 (+5) a Nuoro, 1.153 (+18) a Sassari. (fonte ANSA)