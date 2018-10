SASSARI – Incidente mortale nella notte tra lunedì e martedì 16 ottobre in Gallura, sulla circonvallazione di Arzachena, in provincia di Sassari. Intorno alle 2:30, forse a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, Gianluca Simula, 18 anni, ha perso il controllo della propria auto ed è finito fuori strada, ribaltandosi.

L’impatto è stato violentissimo: il ragazzo è morto su colpo a causa delle lesioni riportate nello schianto. Inutile l’intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza del 118. I sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso di Gianluca sul posto.

Il giovane era da solo nella sua Fiat Punto, che usava per spostarsi dalla sua città, Ittiri, alla Costa Smeralda, dove lavorava come cameriere in uno dei tanti ristoranti della zona. Originario di Aosta, Gianluca viveva ad Ittiri insieme alla famiglia. Avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni.