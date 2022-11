Ascensori troppo vecchi in Italia, l’allarme: “Il 40% è obsoleto”

In Italia il 40% degli ascensori ha più di quarant’anni, “macchine obsolete che hanno bisogno di particolari interventi”. A lanciare l’allarme è l’ingegnere Giuseppe Volpe che cinquant’anni fa ha fondato la rivista “Elevatori” dedicata al traporto verticale e agli ascensori.

Ascensori, in Italia sono più di un milione

L’Italia è il secondo Paese al mondo, dopo la Cina, per ascensori in funzione. Sono oltre un milione, ha sottolineato Volpe. “Penso che per l’ascensore la sicurezza abbia una doppia valenza. E’ l’unica macchina che fa miliardi di corse al giorno, con persone a bordo, senza che ci sia una persona alla guida – ha spiegato Volpe -. Bisogna attivarci oggi che la tecnologia è in fase di innovazione. Occorre ricorrere a tutto quanto hanno già raccomandato le nuove normative europee e che l’Italia stenta a recepire”.

Si cercano nuovi ascensoristi

“Elevatori” ha promosso, inoltre, dei corsi di formazione per giovani ascensoristi nella scuola Aslam, ente accreditato presso la regione Lombardia. Per Volpe, infatti, “la formazione dei giovani e di personale tecnico adeguato” è fondamentale. “Sono contento che il 95% dei ragazzi che escono da Aslam trovino subito lavoro. In Lombardia c’è un gran bisogno di figure di tecnici specializzati”, ha detto il consigliere regionale che presiede la commissione delle attività produttive di regione Lombardia, Gianmarco Senna.

