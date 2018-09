PORDENONE – Ennesima tragedia della strada ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Un ciclista di 52 anni, Giovanni Maria D’Abrosca, è stato travolto e ucciso da un’auto. Alla guida della vettura c’era Asia Sagripanti, 19 anni ed ex concorrente del talent di Rai2 The Voice of Italy. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di martedì 4 settembre. Stando ad una prima ricostruzione del sinistro, riportata dall’Ansa, sembra che a far sbandare la cantante sia stata l’improvvisa incursione in auto di un insetto, forse una vespa. La giovane avrebbe così perso il controllo del mezzo, finendo per travolgere l’uomo che si trovava sul lato della carreggiata in sella alla sua bici.

A seguito dello schianto Asia Sagripanti è stata trasportata in ospedale in stato di choc. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare il ciclista. La vittima lascia la moglie e due figli.

