Asiago, ciclista investito da un’auto: vola per dieci metri e poi muore sul colpo

ASIAGO – Un ciclista è stato investito e ucciso lungo la provinciale “Fratellanza” che collega l’Altopiano dei Sette Comuni con il Bassanese, ai confini tra i comuni di Asiago e Lusiana in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il ristorante “Al fungo” e la deviazione che conduce nella frazione Sasso, in un tratto non rettilineo. L’incidente è avvenuto verso le 13 di venerdì 20 aprile.

A perdere la vita un ciclista di 66 anni, R.M., non residente in Altopiano e salito dalla pianura per un tour in bici. Il ciclista è stato investito da una Fiat Panda condotta da un uomo di Asiago, F. F..

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo alla guida della Panda che viaggiava in direzione di Asiago, così come il ciclista, si sarebbe trovato di fronte la bici all’improvviso (non è escluso che quest’ultimo possa essere sbandato) e nonostante un tentativo disperato di frenata, non ha potuto evitare l’investimento. Il ciclista è morto dopo un volo di dieci metri.

Sul posto si è precipitata un’ambulanza del Suem 118, ma ogni tentativo di salvare il 66enne è stato vano: non è escluso che il decesso possa essere stato immediato.