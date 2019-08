MANTOVA – Ha perso il controllo del suv su chi viaggiava e si è scontrato contro la recinzione di un’abitazione, finendo la corsa nel giardino. Un uomo di 53 anni e la figlia di 5 anni sono rimasti feriti la mattina del 24 agosto nell’incidente avvenuto ad Asola, in provincia di Mantova.

Secondo una prima ricostruzione, il 53enne commerciante di Castel Goffredo, paese vicino al luogo dell’incidente, stava guidando la sua auto, un Porsche Cayenne, quando ne ha perso il controllo. Alcuni testimoni hanno raccontato che il suv ha preso velocità improvvisamente, ha urtato due auto in sosta e poi si è scontrata e capovolta contro il muretto di cinta di una villetta ad Asola. La vettura si è poi fermata nel giardino, a pochi centimetri dal muro.

Sul posto sono arrivate le ambulanze che hanno prestato soccorso. Il padre è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Brescia, la piccola invece in eliambulanza nella stessa struttura. Padre e figlia hanno riportato numerose escoriazioni, ma non sarebbero in pericolo. (Fonte ANSA)