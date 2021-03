C’è un paese in provincia di Treviso che si chiama Asolo, un paese in cui la maggior parte degli abitanti sono dei no vax convinti. Tanti abitanti contro il vaccino, tanti abitanti che “il vaccino non serve, non lo facciamo”. Ma Asolo adesso ha avuto un boom di contagi e le scuole sono state chiuse.

Asolo ora conta 268 casi di Covid ogni 250 mila abitanti. Un numero che è nettamente superiore rispetto al resto della provincia di Treviso. In un servizio della trasmissione “Mattino Cinque” si parla di Asolo che registra anche adesioni alle campagne vaccinali più basse di tutta la provincia. Sarà solo una coincidenza?

Asolo e i no vax, cosa dicono alle telecamere

“Io sono contro i vaccini, non lo farò, spiega un cittadino no vax nel servizio di “Mattino Cinque”. Un altro vicino a lui va in giro senza la mascherina e una volta sorpreso si difende: “Ho appena avuto il Covid, il medico mi ha consigliato di andare in giro senza per respirare”. “Per il momento faccio volentieri a meno, sono sempre stata restìa per i vaccini”, aggiunge un’altra donna.

Ad Asolo poi c’è un veterinario che guida la campagna no vax: “Perché dovrei farmi un vaccino nel momento in cui non è stato sperimentato? – spiega a “Mattino Cinque” -. Devo firmare un consenso informato di 14 pagine senza che la casa che lo produce mi sappia garantire effetti a medio e lungo termine”.

Intanto il sindaco di Asolo chiude tutto per un mese

Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, martedì mattina con un’ordinanza ha chiuso tutto. Una ulteriore stretta, ancora più severa rispetto alle normative della zona arancione. Troppi casi, troppi positivi rispetto a tutti gli altri per numero di abitanti. Dice il sindaco che Asolo è stato messo in ginocchio dalla variante inglese. Magari con il vaccino sarebbe andata diversamente.