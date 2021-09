Assalto al portavalori in A16: rapinatori danno fuoco a due auto, autostrada chiusa per 2 ore

Assalto al portavalori in A16: rapinatori danno a fuoco due auto, autostrada chiusa per 2 ore (Foto da Twitter)

Assalto a un portavalori in A16. Alcuni rapinatori hanno fermato il blindato dando fuoco a due macchine lungo l’autostrada. E’ accaduto nel tratto tra Candela e Cerignola, in provincia di Foggia.

Assalto al portavalori in A16: due auto alle fiamme in provincia di Foggia

Un gruppo di rapinatori ha dato alle fiamme due auto per tentare di rapinare un furgone portavalori sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. E’ avvenuto all’altezza del chilometro 154, in provincia di Foggia. Per consentire i rilievi da parte della polizia stradale e la rimozione delle carcasse, il tratto tra Candela e Cerignola Ovest in direzione Canosa è rimasto chiuso per un paio d’ore all’alba di martedì 7 settembre.

Il commando che assalta i portavalori col kalashnikov

In Italia c’è un commando armato di kalashnikov, 15 persone che terrorizzano sulle strade e autostrade. Almeno 15 uomini con mitra e passamontagna. Una scuola criminale che parte come base vicino Foggia e si muove in tutta Italia e anche in Europa.

Il commando entra in azione come se fosse la scena della rapina al portavalori del film Heat La Sfida. I componenti mettono chiodi, bloccano la strada, sparano e fanno saltare il blindato. Poi prendono il bottino e bruciano tutto per evitare impronte. Il tutto in meno di dieci minuti, ecco perché i colpi vengono fatti in autostrada principalmente, dove le forze dell’ordine non riescono a intervenire subito.