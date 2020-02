BARI – Stavano girando senza autorizzazione la scena di un finto assalto ad un furgone portavalori per un videoclip musicale da postare su YouTube, con tanto di pistole finte e passamontagna, ma sono arrivati i carabinieri e hanno bloccato le riprese. Protagonisti della vicenda, un cantante neomelodico e un rapper, che adesso, insieme ad altre quindici persone e al regista del filmato, dovranno rispondere del reato di istigazione a commettere un delitto.

Le riprese sono state fatte in un’area non trafficata alla periferia di Bari, zona Sant’Anna, nella parte più a sud del quartiere Japigia. I carabinieri si sono trovati di fronte a un furgone affiancato da due auto e due moto. Tutt’intorno c’erano 15 persone e il regista del video.

In un’auto i militari hanno trovato anche tre pistole giocattolo prive di tappo rosso, e un drone per le riprese. Tutti i veicoli e il materiale per il video sono stati sequestrati, e dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria. (Fonti: Ansa, YouTube)