Si dà fuoco e un poliziotto per salvarlo si ustiona gravemente. Tutto è avvenuto intorno alle otto di oggi, venerdì 24 settembre, ad Assemini, Cagliari.

La prima ricostruzione

Un giovane agente della Squadra volante della Questura di Cagliari è stato trasportato in ospedale in codice rosso a seguito delle ustioni riportate questa mattina, mentre con un collega cercava di soccorrere un 50enne, anche lui rimasto gravemente ustionato, che voleva togliersi la vita e dare fuoco, a quanto pare, a un bar.

L’episodio, da quanto si apprende, è avvenuto in via Carmine. Al 113 è arrivata una richiesta di aiuto per un uomo, di origini romene, che si trovava vicino a un bar con un secchio pieno di benzina. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante. I poliziotti hanno trovato il 50enne in strada, in evidente stato di agitazione. Improvvisamente ha dato fuoco alla benzina e la fiammata ha raggiunto anche il poliziotto che tentava di salvarlo. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, gli altri colleghi della polizia e i vigili del fuoco.

L’agente ricoverato con gravi ustioni e braccia e gambe. Ustionato anche il 50enne

I due ustionati sono stati trasportati in ospedale. L’agente della Squadra volante è stato ricoverato al Brotzu di Cagliari: ha gravi ustioni alle braccia e alle gambe. Il 50enne, invece, è stato ricoverato al Policlinico di Monserrato, anche lui in codice rosso.