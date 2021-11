Una ladra è stata beccata ad Assisi, in Umbria, mentre rubava scarpe. E fino a qui non c’è nulla di particolarmente strano. Ma la cosa singolare è la sua scusa alle forze dell’ordine: “Ho appena fatto il vaccino, sono fuori di me o altrimenti non avrei rubato le scarpe”.

Assisi, la scusa della ladra: “Ho rubato perché mi ero appena vaccinata e non ero in me”

La storia più bizzarra della settimana è raccontata da lanazione.it. Una signora è stata colta in flagrante in un negozio del centro di Assisi. Aveva appena rubato un paio di scarpe infilandole nella borsa ed uscendo in fretta e furia dal negozio. Ma la donna è stata inchiodata, in maniera inesorabile, dall’allarme antitaccheggio.

Il proprietario del negozio ha chiamato subito i carabinieri. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto in pochi minuti. Poi hanno interrogato la donna per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La donna era inchiodata dalle telecamere di sorveglianza del negozio, quindi non ha potuto che ammettere le sue colpe.

Assisi, i carabinieri hanno denunciato per furto la donna che dice di aver rubato per colpa del vaccino

Ma subito dopo ha provato a giustificarsi con una delle scuse più incredibili di sempre. Cavalcando le teorie degli oppositori al vaccino, avrebbe detto: “Mi sono appena vaccinata, ho compiuto questo gesto perché non ero in me”.

Come conclude lanazione.it, i carabinieri sono andati avanti per la loro strada e non hanno potuto fare altro che formalizzare la denuncia per furto.