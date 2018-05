PERUGIA – E’ accusato di avere colpito con due pugni alle tempie il padre di un bambino che aveva avuto con suo figlio un lite a scuola, risolta poi dagli alunni con scuse e una stretta di mano, un 44enne incensurato denunciato dall’altro genitore. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dovrà ora rispondere di lesioni personali. L’episodio è avvenuto a Rivotorto, nella zona di Assisi, e su di esso ha svolto accertamenti la polizia.

Secondo la ricostruzione del commissariato, al termine di una normale giornata in una scuola elementare di una frazione del comune umbro, un padre giunto a riprendere il figlio ha scoperto che un compagno di classe poco prima dell’uscita lo aveva preso per il collo procurandogli un vistoso arrossamento dopo il suo rifiuto di dargli lo zaino. L’uomo si è quindi fermato a casa dell’amichetto che, pentito di quanto fatto, ha chiesto scusa al compagno di scuola stringendosi la mano. In serata però al lavoro dell’uomo, presente anche il figlio, si è presentato il padre del compagno di scuola che – secondo l’accusa – lo ha colpito.

In base alla ricostruzione della polizia l’aggressione è avvenuta dopo che l’uomo ha notato che sul collo del bambino non c’erano più i segni di rossore, riassorbiti, preso dall’ira e completamente fuori controllo. E’ stato poi lo stesso aggressore a soccorrere subito l’uomo al quale all’ospedale di Foligno gli è stato riscontrato un trauma cranico con probabile distacco della retina.

Una volta medicato si è recato al commissariato di Assisi per sporgere formale denuncia nei confronti dell’altro genitore. Questo è risultato incensurato e praticante la boxe.