PISTOIA – Voleva avere un figlio e l’hanno licenziata. Accade nella provincia di Pistoia, dove una donna di 42 anni, assistente alla poltrona in uno studio dentistico, si è vista dare così il ben servito, al rientro dopo un periodo di malattia.

La assurda vicenda è riportata dal quotidiano Il Tirreno, al quale la donna ha raccontato:

In sua difesa è intervenuto Umberto Marchi, della Filcam Cgil, che la segue da marzo 2017:

Voleva rimanere in stato interessante e nel contempo ha scoperto un problema oncologico. Al suo rientro, è stata licenziata. Ha già subìto un aborto, ci stava riprovando. Aveva avanzato la richiesta di non lavorare il sabato per stare più tempo con il proprio compagno. Era l’unica assistente chiamata a lavorare in quel giorno. Il dentista ha rigettato la richiesta

Ma l’avvocato dello studio dentistico, Maurizio Innocenti, nega:

Lo stesso dentista afferma di non aver mai fatto discriminazioni tra le dipendenti:

Non ho avuto mai atteggiamenti discriminatori. La dipendente in questione si è assentata per motivi di salute a giugno, da quel momento ho avuto sue notizie solo tramite fax in cui prolungava la malattia. Mi ha detto che aveva problemi di salute, quindi le ho suggerito di mettersi in malattia. A dicembre ha avuto l’aspettativa, ma nel frattempo abbiamo acquistato un macchinario per la sterilizzazione degli strumenti per portare avanti il lavoro. La scelta di licenziarla è stata portata avanti sulla base di altre motivazioni: l’anzianità di servizio e i carichi familiari