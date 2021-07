Assunzioni scuola, ad agosto al via quelle dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) (foto Ansa)

Ad agosto inizieranno le assunzioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze a scuola, le cosiddette GPS.

La nota del ministero dell’Istruzione

Lo fa sapere il ministero dell’Istruzione, spiegando che l’apertura delle “aree per la presentazione delle istanze per il conferimento dei contratti a tempo determinato per le nomine di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge n. 73 del 2021 e per le nomine per lo svolgimento di supplenze annuali e temporanee al termine delle attività didattiche dalle ore 9 del 2 agosto alle ore 23,59 del 12 agosto”.

Le caratteristiche dell’assunzione (Fonte: orizzontescuola.it)

Si tratta di una procedura straordinaria, valida solo per l’anno scolastico 2021/22

sarà applicata solo ai posti residui dalla fase ordinaria delle assunzioni (quindi dopo GaE, concorso 2016, concorso 2018 + fascia aggiuntiva e per la scuola secondaria concorso straordinario 2020 e concorso STEM)

bisognerà prevedere quanti posti accantonare per i concorsi ordinari banditi ad aprile 2020 e ancora non svolti (i posti saranno restituiti negli anni successivi).

potrà essere utilizzata solo la GPS prima fascia + eventuali elenchi aggiuntivi

i posti saranno assegnati prima con contratto a tempo determinato e solo dopo l’anno di prova e il superamento della valutazione finale a tempo indeterminato