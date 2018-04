VICENZA – Casa all’asta col morto a Valli del Pasubio: entrano e trovano il cadavere di Walter Dal Zotto, morto da almeno 9 mesi.

La macabra scoperta è arrivata la mattina di mercoledì 11 aprile, quando l’ufficiale giudiziario è entrato con un possibile acquirente nell’abitazione e si è trovato davanti il corpo semi-mummificato di Dal Zotto, 42 anni. I vicini di casa hanno descritto la vittima come un uomo solitario e senza amici, motivo per cui nessuno si sarebbe accorto della sua morte avvenuta tra giugno e luglio 2017. Il Corriere della Sera scrive:

“Sulla vicenda farà degli accertamenti la procura di Vicenza, anche se l’impressione è che sia soprattutto un dramma della solitudine: per le forze dell’ordine si è trattata di una morte per cause naturali o, ma è meno probabile, di un suicidio.

Dal Zotto aveva comprato la casetta con la famiglia tempo fa e si era trasferito da Schio, ma ad un certo punto aveva perso il lavoro e non era più riuscito a pagare le rate. Con il padre e il fratello – residenti tutt’ora a Schio – c’era un brutto rapporto, nessun contatto. Walter era senza denaro e le bollette non pagate hanno fatto sì che dalla casetta montana di via Molin Maso venisse staccata anche la corrente. Le rate del mutuo della casa sono rimaste in sospeso, cosa che un po’ alla volta ha portato alla vendita all’asta per 27mila euro, con gara fissata per il 24 aprile”.