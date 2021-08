Adesca un ragazzo di 15 anni in un parco di Asti, lo porta in un condominio lì vicino, in cui abita, e a qual punto, sul ballatoio del palazzo, lo violenta. Ma la sua vittima lo denuncia e lo fa arrestare.

Asti, adesca un ragazzo di 15 anni e lo violenta sul ballatoio di casa

L’uomo è stato quindi arrestato dalla polizia. Si tratta di un giovane marocchino di 36 anni che stava per rientrare in patria.

La procura di Asti, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Laura Deodato, ipotizza nei suoi confronti l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La violenza, resa nota soltanto oggi in seguito all’arresto, risalirebbe a dodici giorni fa. A far scattare le indagini della polizia è stato lo stesso 15enne, che era riuscito a fuggire in strada e a chiedere aiuto.

L’arresto e la perquisizione

Durante la perquisizione eseguita al momento dell’arresto del presunto stupratore in casa sua, gli agenti hanno trovato gli abiti da lui indossati nel momento della presunta violenza.

L’uomo è stato quindi condotto nella Casa Circondariale di Torino, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nei giorni successivi il Gip del Tribunale di Asti ha convalidato il fermo e, su richiesta del pubblico ministero, ha applicato all’indiziato della violenza la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.