ASTI – Incidente domestico mortale ad Asti. Una donna è morta nel crollo del balcone dell’abitazione in cui lavorava come colf. Il balcone dell’appartamento, al secondo piano del palazzo, ha ceduto, crollando su quello sottostante, che a sua volta è finito in strada. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare la donna.