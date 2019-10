Blitz dice

Roma rifiuti in strada ogni giorno, dovunque, ormai da sempre. Convivere con i rifiuti, rifiuti porta a porta. Nessuna altra città d’Europa e pochissime città del pianeta conoscono questa condizione incivile. Che in ogni altrove è episodica, a Roma invece è cronica, ineluttabile. Perché i romani sopportano l’insopportabile? Perché non si ribellano? Vasta domanda.