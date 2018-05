ASTI – Sara B ha 17 anni ed è in coma. La giovane, domenica 29 aprile è rimasta coinvolta in un incidente di auto in cui è morta l’amica Mira El Arsauoi e sono rimaste ferite altre due donne. Con la loro Ford Fiesta, il gruppo di donne ha violentemente tamponato un Ford Transit sull’autostrada A21, tra i caselli di Asti Est e Asti Ovest.

La giovane viaggiava sul sedile posteriore con Mira. Alla guida dell’auto c’era la mamma di Sara, Silvia M. e al suo fianco la zia Sandra M.

Come racconta Il Giorno

“Dopo la partenza Sara aveva postato su Instagram un video nel quale si vedeva la ragazza nell’auto che gioiva per la gita appena intrapresa. Erano le sei. Sulle cause del terribile incidente indaga la polizia autostradale di Asti. Secondo le ultime informazioni la Fiesta si era fermata per una sosta nella corsia d’emergenza e quando era ripartita si è immessa senza avvedersi che sopraggiungeva il furgone. L’impatto tra la Fiesta e il Transit è è stato molto violento. Le due donne davanti hanno attutito l’urto grazie agli air bag, mentre le due ragazze dietro sono rimaste intrappolate e dilaniate dalle lamiere. Le due donne, che non avevano riportato gravi ferite, sono state indirizzate all’ospedale di Asti, mentre per estrarre le due ragazze sono intervenuti i vigili del fuoco”.

“L’eliambulanza ha trasportato Sara B. nell’ospedale di Alessandria, mentre vani sono risultati i tentativi di salvare la vita a Mira, deceduta dopo essere stata estratta dall’auto. Ieri il magistrato ha deciso di non effettuare l’autopsia sulla vittima e ha dato disposizioni per la restituzione del cadavere. La povera ragazza era orfana di padre e dal Marocco stanno arrivando uno zio e il nonno per aiutare la mamma e le due sorelle a organizzare le esequie(…)”.