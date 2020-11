Asti, lite tra fidanzati finisce in rissa tra parenti. Tutti multati per assembramento (foto ANSA)

Una banale lite tra fidanzati si è conclusa con una rissa che ha coinvolto 15 persone, tutti parenti dei due protagonisti della vicenda.

Ad Asti un litigio tra due fidanzati si è trasformato in assembramento, con tanto di rissa tra una quindicina di parenti. E’ accaduto ieri sera, 11 novembre, in via Ticino, dove per riportare la calma è stato necessario l’intervento della polizia. Tutti identificati e multati per aver violato le misure anti Covid, che vietano gli assembramenti.

Multati per assembramento ad Asti

Una lite in famiglia ad Asti si è trasformata in un vero e proprio assembramento di persone. Il tutto ha avuto inizio quando una coppia di fidanzati ha cominciato a discutere. Lite a cui subito hanno partecipato anche i parenti di lui e di lei, una quindicina di persone in tutto.

Proprio per questo qualcuno ha chiamato la polizza. Le volanti sono arrivate in pochi minuti e hanno riportato la situazione alla normalità. Peccato però che tutti i contendenti siano stati identificati e sanzionati in base alle nuove imposizioni sancite dal Dpcm che vietano gli assembramenti.

Proprio da oggi, su disposizione del Questore, si intensificano i controlli delle forze dell’ordine, in città e su tutti i paesi della provincia di Asti, sul rispetto delle norme che riguardano spostamenti, uso delle mascherine e assembramenti. (fonte ANSA)