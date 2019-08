Blitz dice

ROMA – Salvini, Di Maio, Renzi e gli altri: un week end zitti? Per fare un favore a voi stessi. Avete detto: elezioni! E poi anche no. Avete detto frittata fatta ma mica l’ha detto il dottore si deve votare. Avete detto altro governo e poi anche no. Dite la qualunque, una pausa nella recita ce e ve la date?