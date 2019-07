ASTI – Il comune di Asti ha deciso di razionare l’acqua del campo rom. Dal 5 luglio infatti sono state installate delle valvole per limitarne il consumo. Gli inquilini del campo avevano un debito di 634mila euro di bollette non pagate per l’erogazione dell’acqua dal 2003 e dopo aver concesso qualche giorno per versare parte della quota (100mila euro), il vicesindaco Marcello Coppo (Fratelli d’Italia), ha provveduto al razionamento.

Coppo ha pubblicato un video sulla sua pagina Facebook per spiegare il provvedimento. “Siamo i primi che fanno qualcosa di concreto per risolvere l’emorragia di soldi. In questo modo passeremo da un consumo di 36mila metri cubi d’acqua all’anno a poco più di duemila con un risparmio di circa 100mila euro l’anno”. Le valvole installate dal Comune permetteranno un consumo pro capite fino a 80 litri al giorno. “Risparmieremo il 90 per cento di acqua”, assicura il vicesindaco che poi spiega il funzionamento delle valvole: “Un elettrovalvola permette un’erogazione a fasce orarie. Inoltre se le valvole vengono manomesse, si interrompe completamente il flusso d’acqua. Questo provvedimento è un passo verso l’obiettivo che è trovare una soluzione per la chiusura di questi campi”. (fonte REPUBBLICA)