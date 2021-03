“Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi” ma l’Ema sta conducendo “un’analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici”, e sta valutando “caso per caso le reazioni sospette”. Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Ema.

“Dobbiamo fare un’analisi scientifica approfondita per dare una risposta” sul vaccino di AstraZeneca. “Prendiamo la situazione molto sul serio, e per questo abbiamo coinvolto esperti anche di trombosi. Ad ora noi siamo fermamente convinti che i benefici di AstraZeneca superino gli effetti collaterali e attualmente non ci sono indicazioni di correlazione” tra vaccino e incidenti.

Rassicurazioni o meno, comunque ormai l’opinione pubblica, malgrado gli interventi degli esperti, sembra ormai spaventata. Anche le autopsie e i primi esami, inoltre, stanno smentendo collegamenti tra alcune morti e la vaccinazione.

AstraZeneca, le morti dell’insegnante di Biella e del bidello di Afragola non sono legate al vaccino

Per esempio nessun collegamento è stato trovato dopo l’autopsia tra il vaccino a la morte dell’insegnante 57enne di Biella. Insegnante morto 14 ore dopo essersi vaccinato con AstraZeneca.

L’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Testi, in presenza di un consulente nominato dalla famiglia, non ha evidenziato trombi, come avvenuto in altri casi. Il cuore e gli altri organi si presentavano in un apparente stato di salute. Per ora non ci sono neppure segni evidenti che correlino il decesso con la somministrazione del vaccino.

Nessun collegamento tra vaccino e morte neanche per il caso del bidello di Afragola morto pochi giorni dopo la vaccinazione.

I medici legali del Secondo Policlinico di Napoli, infatti, non hanno trovato nessun nesso evidente tra la morte e il farmaco.