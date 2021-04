Atac Roma: 20 autisti (per ora) si dicono allergici alle sanificazioni. Quindi...

Atac Roma, Atac azienda trasporto pubblico della Capitale, Atac cioè bus e metro, Atac molte migliaia di dipendenti, Atac azienda pubblica dal chilometraggio minimo quanto a servizio erogato e dal deficit e debito massimo quanto anche a immaginazione.

Atac ad alto tasso assenteismo, Atac alla più alta concentrazione di dipendenti con familiari bisognosi di assistenza (legge 104). Atac ad alta concentrazione e turn over di manager e dirigenti, Atac a pingue organico. Atac con parco mezzi ad alta anzianità ed alta infiammabilità (letteralmente bus vanno regolarmente a fuoco). Atac che appalta e dispone cura delle reti, tra cui le famosissime nel mondo scale mobile delle stazioni metro: sono il massimo della sicurezza, infatti le tengono ferme perché appena in funzione pericolosamente si rompono.

Atac delle libertà anche di comunicazione, infatti non è il raro vedere il conducente che comunica contemporaneamente con lo smartphone e il volante. Atac serbatoio sicuro e ampio di voti per ogni candidato sindaco che giuri resterà così: una azienda pubblica scarsa in servizio pubblico ma ampia in pubblici stipendi.

Atac: il Messaggero racconta

Il Messaggero quotidiano di Roma racconta l’ultima di Atac: venti autisti (venti per ora ma si prevede altri si aggiungeranno) si sono detti, hanno comunicato all’Ufficio del Personale di essere allergici. Va bene, è stagione di allergie e gli autisti sono centinaia e centinaia, capita. Ma questa denunciata e sofferta- racconta Il Messaggero-non è normale allergia. E’ allergia di nuovo conio, è niente meno che allergia alle sanificazioni.

Sillogismo stringente: sanificare esclude guidare

Dunque, dunque…vetture e mezzi devono in tempo di epidemia essere tutti e sempre sanificati, sanificazione costante. Sanificazione costante uguale allergia costante se uno è allergico alle sanificazioni. Allergia costante a sanificazione costante cioè impossibilità materiale di guidare per l’autista allergico. Sono venti per ora ma cresceranno di numero. C’è in Atac anche una qualche tradizione in materia: non sono lontani i tempi di comunicazioni all’azienda di contro indicazioni alla guida perché, causa buche e avvallamenti, “diminuita possibilità di procreare con mia moglie”.