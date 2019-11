ATENA LUCANA (SALERNO) – Incidente mortale domenica 24 novembre sull’autostrada A2 del Mediterraneo, lungo la carreggiata nord nei pressi dello svincolo di Atena Lucana (Salerno). Una persona è morta e sei persone sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni i sette, tutti dello stesso nucleo familiare proveniente dalla Sicilia, viaggiavano a bordo di un furgoncino 9 posti che, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada.

Sul posto gli agenti della polstrada, i vigili del fuoco, personale dell’Anas ed ambulanze del 118. La vittima sarebbe una donna di 78 anni, mentre le altre sei persone, tra cui una bambina di quattro mesi, sono ricoverate presso il vicino ospedale Luigi Curto di Polla (Salerno) insieme alle altre persone rimaste coinvolte nell’impatto.

Gli agenti della polizia stradale di Sala Consilina, intervenuti insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e al personale dell’Anas, sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia. (Fonte: Ansa)