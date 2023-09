Atterraggio di fortuna per un Cessna in un campo, aereo si ribalta: ferito il pilota

A Trofarello, in provincia di Torino, un aereo da turismo Cessna ha effettuato un atterraggio di emergenza in un campo. Una persona è rimasta ferita lievemente e altre due sono rimaste illese.

Aereo Cessna atterra in un campo e si ribalta

Il pilota, per un guasto all’aereo di cui le cause sono ancora da accertare, è riuscito a scendere in un prato tra i boschi ma dopo l’impatto con il terreno il piccolo aereo si è ribaltato. La persona ferita è stata soccorsa dal 118 ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto era comunque intervenuto l’elisoccorso e i vigili del fuoco temendo conseguenze ben peggiori. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Moncalieri.